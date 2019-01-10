Определились соперники "Крыльев Советов" на первом сборе в ОАЭ

Определены два соперника, с которыми "Крылья Советов" сыграют в рамках первого зарубежного учебно-тренировочного сбора в ОАЭ, сообщает пресс-служба самарцев.

22 января волжане сыграют с клубом "Жилина" из Словакии. Эта игра пройдет на стадионе "Джебель-Али" в Дубай в 14:00 по самарскому времени.

Следующим соперником "Крыльев" станет латвийская "Рига". Встреча команд намечена на 26 января в Абу-Даби. Начало этой игры в 16:00.

После отпуска самарцы соберутся в Москве 13 января, где пройдут медосмотр и на следующий день отправятся в ОАЭ. Сбор продлится до 27 января.