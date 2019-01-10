Состав "Крыльев Советов" пополнит нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский

Нападающий ФК "Чертаново" Антон Зиньковский близок к переходу в "Крылья Советов", сообщает soccer.ru со ссылкой на директора московского клуба Николая Ларина. Клубы уже достигли принципиальной договоренности.

"Приходится продавать игроков, чтобы были деньги на выступление в ФНЛ. Удачи Антону в новом клубе", — заявил Ларин.

22-летний Зиньковский является одним из лучших бомбардиров ФНЛ. В этом сезоне он забил 11 голов в 22 матчах.

Ранее к рядам самарского клуба присоединился полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев. Также в "Крылья Советов" перейдут Джано, Александр Самедов и защитник "Краснодара" Роман Шишкин.