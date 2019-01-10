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Преступления Происшествия

Самарец отправится в колонию за кражу с банковской карты отца

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в краже денег с банковской карты отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавший заметил, что с его банковской карты пропали деньги. Как выяснилось, в тот день он на несколько часов выходил из дома, забыв взять телефон. А вечером мужчина обратил внимание на то, что мобильник лежит не там, где был оставлен.

В результате участковый выяснил личность подозреваемого — ранее судимого сына потерпевшего. Следователям предполагаемый преступник рассказал, что днем увидел мобильник отца и снял 8 тыс. руб. с банковской карты, привязанной к номеру телефона.

В результате самарца признали виновным в краже и приговорили к двум годам колонии строгого режима.

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