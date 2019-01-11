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В Большечерниговском районе поезд протаранил легковушку на переезде

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 января, в Самарской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, сообщает Южно-Уральская железная дорога.

Авария произошла в 19:04 на переезде перегона Черниговка — Новый Камелик в Большечерниговском районе. Вазовская легковушка заглохла на переезде перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива экстренно тормозил, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.

Никто не пострадал, пассажиры покинули автомобиль до столкновения. Поезд отправился по маршруту через 25 минут.

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