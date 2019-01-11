Коммунальщики усиленно расчищают самарские крыши

В Самаре коммунальщики усилили работу по очистке крыш от снега и наледи. Особое внимание уделяют скатным крышам — их в Самаре 7083. Всего для этого сформировано 516 бригад, в которые входят промышленные альпинисты.

К 11 января расчищено более 5 тыс. кровель — 73,1% от общего количества скатных крыш. Только за смену бригады работали с 444 крышами. В пятницу в Самаре приведут в порядок еще около 380 крыш.

Департамент городского хозяйства и экологии отмечает, что активнее всего очищают в Ленинском и Самарском районах. Это обусловлено тем, что здесь низкие дома и работа идет быстрее. Обслуживающим организациям Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского и Советского районов поручили нарастить силы для более качественной очистки.

"За состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. При этом очисткой козырьков балконов должны заниматься владельцы квартир. А своевременность расчистки нежилых объектов — зона ответственности собственников этих зданий, которые обязаны либо своими силами убрать с крыш снег и сбить сосульки, либо нанять подрядную организацию", — пояснил замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Мухранов.

Глава Октябрьского района Александр Кузнецов рассказал: "В настоящее время очистка кровель — одно из приоритетных направлений работы. Мониторинг ситуации, в том числе состояния кровель и внутридворовых территорий, ведется в ежедневном режиме. В нем участвуют и управляющие микрорайонами — за каждым управляющим закреплено до 15 домов. Только в Октябрьском районе — более полутысячи скатных крыш. Для очистки по адресам выезжают порядка 40 бригад. Для сбивания сосулек при необходимости используется спецтехника. Во время снегопада привлекаются дополнительные силы и средства".

Кроме того, 11 января состоялся совместный рейд с представителями регионального штаба ОНФ. Руководство мэрии поддерживает инициативу проведения очередной акции "Опасный лед". Акция проводится уже пятый год и помогает жителям решать проблемы расчистки территорий, а должностных лиц призывает более внимательно относиться к наведению порядка на закрепленной территории.

Жители могут выложить в соцсетях проблемный адрес и фото c хештегом #Опасный лед, либо прислать обращение по электронной почте ОНФ.

"С каждым годом мы отмечаем, что к этой акции — все больше внимания властей, взаимодействие становится более продуктивным. В нашей информации есть заинтересованность. Ответственные стали реагировать оперативно, выезжая по проблемным адресам и устраняя проблемы без задержек. О проделанной работе они стараются сообщить в течение нескольких часов. Мы также организуем контрольный объезд территорий. Работа ведется ежедневно", — сообщил член штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.