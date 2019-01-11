Исторический парк "Россия — моя история" посетила делегация из Белоруссии

В пятницу, 11 января, Самару посетил старший советник посольства Белоруссии в России Василий Черник. В историческом парке "Россия — моя история" он встретился с врио министра культуры Самарской области Сергеем Филипповым.

В ходе экскурсии по парку Василию Чернику рассказали о культурном и туристическом потенциале нашего региона, ознакомили с бытом и традициями народов, населяющих Самарскую область, показали эскпозиции.

"Неслучайно наша встреча проходит в историческом парке. По большому счету, история у нас общая. В наступившем году отмечается 75-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Наши земляки участвовали в боях на белорусской земле. А некоторое оружие и технику, с помощью которой гнали фашистов, делали в Куйбышеве. Куйбышевцы трудились в республике во время восстановления разрушенного войной хозяйства, — рассказал Сергей Филиппов. — Сегодня шел разговор о расширении сотрудничества в различных сферах, которое уже давно сложилось. Нам интересен и культурный обмен, и экономическое взаимодействие. Надеюсь, также будет продолжаться сотрудничество в сфере туризма между нашим регионом и областями Республики Белорусь".

"Мы увидели, как в Российской Федерации и, в частности, в Самаре реализуется концепция создания исторических парков. Здесь очень интересно подается материал. Я, например, пополнил свой багаж знаниями по истории Самарской области. А это крупнейший промышленный и культурный регион, — отметил Василий Черник. — Вам есть что показать гостям. Буду рассказывать в министерстве культуры Республики Беларусь об увиденном в историческом парке "Россия — моя история".

Гостям небольшой концерт: хореографический ансамбль "Ровесник" исполнил белорусский танец "Бульба", а Ирина Соколова и Елизавета Глубинец — песни на белорусском языке.

Василий Черник в ходе рабочего визита встретится с представителями органов законодательной и исполнительной власти Самарской области, с белорусской диаспорой Самарской области.

Затем 12 января в самарском Доме дружбы народов в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, он примет участие в круглом столе "Мы помним, помнить миру завещаем…".