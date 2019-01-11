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Архитектура Культура

В Самаре создают проектный офис по сохранению исторической части города

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подготовлен проект распоряжения о создании проектного офиса по включению Самары в перечень исторических поселений федерального значения, развитию территории и сохранению объектов культурного наследия (ОКН) в исторической части города.

В полномочия проектного офиса входит инвентаризация ОКН и выявление новых, а также сохранение многоквартирных домов, которые имеют такой статус. Предполагается создание центра инженерной реставрации и разработка государственной и муниципальной программ сохранения культурного наследия.

Руководителем проектного офиса планируется назначить зампреда регионального правительства Александра Фетисова. Ему будут помогать заместители - врио министра культуры Сергей Филиппов и врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

В состав организации также вошли научное сообщество - доктора архитектуры СамГТУ, сотрудники мэрии Самары - руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, замглавы города Владимир Василенко, глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, вице-президент Союза архитекторов России Юрий Корякин, министр энергетики региона Сергей Марков, представители областных минимущества и минстроя.

Напомним, участие региона в пилотном проекте по сохранению и развитию исторической части Самары за счет федеральных средств и привлечения ресурсов банка развития БРИКС подробно обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Дмитрием Азаровым в 2018 году. Глава государства поддержал идею и поручил министерствам финансов и культуры РФ проработать вопрос.

Получение статуса исторического поселения и участие в программе предполагает комплексное обновление центра города с сохранением всех элементов историко-культурного наследия, реконструкцию коммунальной и транспортной инфраструктуры, комплексное благоустройство.

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