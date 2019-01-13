"Крылья Советов" вышли из отпуска

ФК "Крылья Советов" выли из отпуска и прямо сейчас проходят углубленный медицинский осмотр в клинике "Лужники". Об этом сообщается на официальной страницу самарской команды в Twitter.

В ближайшее время ФК обещает опубликовать полный состав команды.