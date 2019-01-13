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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вышли из отпуска

МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" выли из отпуска и прямо сейчас проходят углубленный медицинский осмотр в клинике "Лужники". Об этом сообщается на официальной страницу самарской команды в Twitter.

В ближайшее время ФК обещает опубликовать полный состав команды. 

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