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Футбол Спорт

Защитник Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-игрок "Зенита", "Ротора" и "Зенита-2" защитник Максим Карпов подписал полноценный контракт с "Крыльями Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Также 23-летний воспитанник питерского футбола выступал за юношескую и молодежную сборные России.

"Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке — это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей", — отметил Максим после подписания контракта.

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