Защитник Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов"

Экс-игрок "Зенита", "Ротора" и "Зенита-2" защитник Максим Карпов подписал полноценный контракт с "Крыльями Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Также 23-летний воспитанник питерского футбола выступал за юношескую и молодежную сборные России.

"Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке — это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь "Крыльям" взять нужные очки и добиться поставленных целей", — отметил Максим после подписания контракта.