16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Самедов стал игроком "Крыльев Советов" Артем Тимофеев будет выступать за "Крылья Советов" Защитник Максим Карпов подписал контракт с "Крыльями Советов" "Крылья Советов" вышли из отпуска Йоан Молло покинул "Крылья Советов", на очереди Башкиров и Чочиев

Футбол Спорт

Артем Тимофеев будет выступать за "Крылья Советов"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати

ПФК "Крылья Советов" достиг договоренности с московским "Спартаком" об аренде полузащитника Артема Тимофеева.

В весенней части сезона Артем будет выступать за "Крылья Советов". Футболист, которому недавно исполнилось 25 лет, имеет в своем активе 57 игр за "Спартак-2" и 23 матча за основной состав красно-белых.

В этом сезоне РПЛ Артем принял участие в 7 матчах и отметился победным голом в ворота "Енисея". За "Крылья" Тимофеев будет выступать под 40 номером.

"Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами", — отметил после подписания контракта Артем Тимофеев.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3