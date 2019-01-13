Александр Самедов стал игроком "Крыльев Советов"

В воскресенье, 13 января, в Москве были подписаны все необходимые документы между ПФК "Крылья Советов" и Александром Самедовым. Российский футболист официально стал игроком самарской команды.

Самедов выступал за московские "Динамо", "Локомотив" и "Спартак". С 2011 г. Александр играл за сборную России, и на домашнем Чемпионате Мира принял участие во всех матчах сборной. В "Крыльях" Самедов будет выступать под номером 19.

"Александр Самедов – это человек, который уже все и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов – опытный футболист с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке", – подчеркнул генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков.