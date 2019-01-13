"Крылья Советов" арендовали у "Краснодара" Романа Шишкина

В воскресенье, 13 января, "Крылья Советов" подписали необходимые документы об аренде защитника "Краснодара" Романа Шишкина. До конца сезона 2018/19 Роман будет выступать за самарскую команду.

Роман Шишкин хорошо знаком самарским любителям футбола. В сезоне-2009 защитник уже выступал за "Крылья Советов" и сыграл за самарскую команду 25 матчей. 31-летний футболист был игроком "Спартака" и "Локомотива", а за "Краснодар" выступает с 2017 года.

"Испытываю теплые чувства от того, что буду выступать за "Крылья Советов". Я уже играл за самарскую команду в 2009 г. и мне все знакомо в Самаре. Я много полезного почерпнул для себя из того сезона, что выступал за "Крылья", и это помогло мне в дальнейшем. Мы с "Краснодаром" приезжали в Самару в этом году, играли и в Чемпионате, и в Кубке. Город поменялся в связи с Чемпионатом Мира, конечно же, отмечу новый стадион. В Самаре живут и играют мои друзья, поэтому мне вообще не придется адаптироваться. Отмечу, что знаком с Миодрагом Божовичем, мы работали с ним в "Локомотиве". Он проповедует свой стиль, я хорошо знаю его тренировочный процесс и думаю, что у нас не возникнет проблем в работе", — рассказал Роман Шишкин.