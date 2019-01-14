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Футбол Спорт

Сергей Корниленко продлил контракт с "Крыльями Советов"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 января, форвард ФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко, выступающий за самарский клуб с 2011 г., продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Официальные документы были оформлены в Москве после прохождения командой медосмотра.

"Крылья Советов", без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за "Крылья" и дальше. Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь "Крыльям". Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры", – отметил Сергей Корниленко.

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