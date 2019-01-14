Уроженец Самары 29-летний Артур Юсупов подписал контракт с ФК "Динамо-Москва", сообщает пресс-служба столичного клуба. Футболист, играющий на позиции центрального полузащитника, переходит в "Динамо" в статусе свободного агента.
Напомним, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009 по 2015 г., проведя за клуб во всех турнирах 114 игр и забив восемь мячей. Выступать за "Динамо" Юсупов будет под шестым номером.
Артур Юсупов родился 1 сентября 1989 г. в Самаре, где начал заниматься футболом. В 10 лет перешел в школу московского "Локомотива", с 12 лет занимался в тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. С 2006 по 2008 год выступал на профессиональном уровне за команды академии - "Крылья Советов-СОК" и "Тольятти". В декабре 2008 г. Юсупов перешел в московское "Динамо", в составе которого провел 115 матчей и забил восемь мячей. Сезон-2010 провел на правах аренды в подмосковных "Химках". В июле 2015 г. перешел в "Зенит".