Уроженец Самары 29-летний Артур Юсупов подписал контракт с ФК "Динамо-Москва", сообщает пресс-служба столичного клуба. Футболист, играющий на позиции центрального полузащитника, переходит в "Динамо" в статусе свободного агента.

Напомним, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009 по 2015 г., проведя за клуб во всех турнирах 114 игр и забив восемь мячей. Выступать за "Динамо" Юсупов будет под шестым номером.