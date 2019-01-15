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Театр Культура

В новогодние каникулы театры Самарской области посетили более 61 тысячи человек

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с указом Президента Владимира Путина 2019 г. в Российской Федерации объявлен Годом театра. В Самарской области начало важного для отрасли культуры периода ознаменовалось зрительским интересом к театральным постановкам.

Все новогодние каникулы областные театры работали в активном режиме, давая по 2-3 спектакля в день с 15 декабря по 8 января.

В праздничный период государственными театрами — Самарским академическим театром драмы им. М.Горького, Самарским академическим театром оперы и балета, Самарским театром юного зрителя "СамАрт", Самарским областным театром кукол — было показано 159 спектаклей, которые посетили 61382 зрителя.

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького в период с 30 декабря по 8 января состоялось 16 спектаклей, которые в общей сложности посмотрели 8 558 человек. Самарский театр юного зрителя "СамАрт" с 21 декабря по 8 января показал 68 спектаклей, общее число зрителей составило 17987 человек. 32 спектакля в Самарском областном театре кукол с 22 декабря по 8 января посмотрел 3651 зритель. Самарский академический театр оперы и балета с 15 декабря по 8 января представил 43 спектакля, которые посмотрели 31186 зрителей.

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