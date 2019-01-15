После коммунальной аварии на Ново-Вокзальной восстановлен штатный режим теплоснабжения

Сотрудники ПТС закончили ремонт теплосети диаметром 500 мм по ул. Ново-Вокзальной, на 15:00 для всех потребителей восстановлен штатный режим теплоснабжения.

Теплоэнергетики устранили демонтировали изношенный участок трубы и установили новый.

Напомним, из-за аварии подачу отопления в ряде домов в границах улиц 22 Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной и Вольской перевели на обратный трубопровод.

"Восстановление теплоснабжения домов во многом зависит от скорости управляющих организаций по регулированию гидравлических режимов внутри домов. В случае неудовлетворительного температурного режима жилых помещений в первую очередь следует обращаться к исполнителям коммунальных услуг: ТСЖ, УК, ЖСК", — поясняет ПТС.