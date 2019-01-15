Мэрия Самары разработает новую схему дорожных знаков, регулирующих остановку и стоянку

Глава Самары Елена Лапушкина поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину собрать необходимую информацию для разработки новой схемы дорожных знаков, регулирующих остановку и стоянку автотранспорта в областной столице, сообщает пресс-служба мэрии города.

Необходимость данной работы обусловлена трудностями с уборкой улиц от снега там, где вдоль дороги припаркованы автомобили. "В центральных частях города жители зачастую оставляют свои транспортные средства на дорогах, особенно на ночь. Так как основная работа по уборке улично-дорожной сети проводится именно в ночное время, это доставляет серьезные неудобства, не дает расчистить проезжую часть от борта до борта", — пояснил мэру директор МП "Благоустройство" Евгений Садовников в рамках выездного совещания по Ленинскому району.

По словам коммунальщиков, осложняют ситуацию знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта лишь в определенные дни недели.

"К решению этого вопроса стоит подойти комплексно. Соберите информацию о тех объектах улично-дорожной сети, где проблема стоит особенно остро. Дальше совместно с ГИБДД и общественностью необходимо разработать новую схему, определить, где стоит установить знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам, а где — в ночное время", — поручила Елена Лапушкина Олегу Ивахину.

Однако, по мнению представителей УК, припаркованные автомобили мешают уборке снега не только на улицах города, но и во дворах. Чтобы оптимизировать работу, мэр города рекомендовала коммунальщикам активнее проводить информационную работу с населением.

"Через старших по домам, через объявления на подъездах рассказывайте о том, в какие дни и в какое время планируете задействовать технику для уборки снега. Я уверена, что, если такая работа будет проведена грамотно, люди вас услышат и уберут автомобили на время расчистки, — считает Елена Лапушкина. — В случае, если вы не выйдете на диалог с жителями, не начнете добросовестно выполнять свои обязанности, мы воспользуемся своими правами, подключим государственную жилищную инспекцию.