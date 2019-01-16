У самарцев появилась возможность получить карту Яндекс.Денег в любом "Связном"

Самарцы теперь смогут получить моментальную карту Яндекс.Денег премиальной категории Mastercard World в любом салоне "Связной" города. С помощью такой карты можно без комиссии снимать наличные по всему миру, оплачивать покупки в интернете и торговых точках, в том числе бесконтактно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, а также получать моментальный кэшбэк до 5% и бонусы по акциям Mastercard.

Оформление карты займет несколько минут. Она выдается на три года, и ее баланс равен балансу кошелька. Пополнить карту можно в салонах "Связной", на сайте Яндекс.Денег, а также через мобильное приложение сервиса для Android или iOS.

"Российские банки выпустили уже больше 270 млн карт, при этом собственная карта по-прежнему есть не у каждого жителя нашей страны. Я.Кард от Яндекс.Денег — уже давно в числе самых доступных премиальных карт. Ее обслуживание за три года составит 300 руб., и заказать карточку можно из любой точки мира. Теперь оформить и получить Я.Кард пользователи могут и в Связном, в этом случае стоимость обслуживания еще меньше — 200 рублей. Наличие пластиковой карты Яндекс.Денег во всех магазинах "Связной" делает ее доступной еще и массовой аудитории в офлайне: заходишь в ближайший магазин ритейлера, например, по дороге с работы, быстро получаешь карту и сразу пользуешься", — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

При наличии паспорта в процессе оформления карты пользователь также сможет сразу пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах, чтобы использовать все возможности сервиса. В частности, лимит разового платежа такой картой вырастет с 15 тыс. до 250 тыс. руб., а сумма, которую можно будет за раз снять в банкомате, — с 5 тыс. до 100 тыс. рублей.