16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У самарцев появилась возможность получить карту Яндекс.Денег в любом "Связном" Ирина Дьяченко отозвала свои иски к Газбанку На продажу выставлены оборудование и вывески АК Банка Имущество экс-депутата губдумы Сергея Ракитина может быть продано в рамках его банкротства Что такое мисселинг и какие риски он несет клиентам банков

Финансы Экономика и бизнес

У самарцев появилась возможность получить карту Яндекс.Денег в любом "Связном"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

Самарцы теперь смогут получить моментальную карту Яндекс.Денег премиальной категории Mastercard World в любом салоне "Связной" города. С помощью такой карты можно без комиссии снимать наличные по всему миру, оплачивать покупки в интернете и торговых точках, в том числе бесконтактно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, а также получать моментальный кэшбэк до 5% и бонусы по акциям Mastercard.

Оформление карты займет несколько минут. Она выдается на три года, и ее баланс равен балансу кошелька. Пополнить карту можно в салонах "Связной", на сайте Яндекс.Денег, а также через мобильное приложение сервиса для Android или iOS.

"Российские банки выпустили уже больше 270 млн карт, при этом собственная карта по-прежнему есть не у каждого жителя нашей страны. Я.Кард от Яндекс.Денег — уже давно в числе самых доступных премиальных карт. Ее обслуживание за три года составит 300 руб., и заказать карточку можно из любой точки мира. Теперь оформить и получить Я.Кард пользователи могут и в Связном, в этом случае стоимость обслуживания еще меньше — 200 рублей. Наличие пластиковой карты Яндекс.Денег во всех магазинах "Связной" делает ее доступной еще и массовой аудитории в офлайне: заходишь в ближайший магазин ритейлера, например, по дороге с работы, быстро получаешь карту и сразу пользуешься", — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег.

При наличии паспорта в процессе оформления карты пользователь также сможет сразу пройти идентификацию в Яндекс.Деньгах, чтобы использовать все возможности сервиса. В частности, лимит разового платежа такой картой вырастет с 15 тыс. до 250 тыс. руб., а сумма, которую можно будет за раз снять в банкомате, — с 5 тыс. до 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3