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Футбол Спорт

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков заступился за Кокорина и Мамаева

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в интервью "Известиям" рассказал, что переживает из-за ситуации, в которую попали бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. По его мнению, "над людьми просто издеваются".

"Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания. Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно. То, что происходит сейчас, — перебор. Это моя личная точка зрения", — заявил Сергей Рыжиков.

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