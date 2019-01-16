Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков заступился за Кокорина и Мамаева

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в интервью "Известиям" рассказал, что переживает из-за ситуации, в которую попали бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. По его мнению, "над людьми просто издеваются".

"Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания. Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно. То, что происходит сейчас, — перебор. Это моя личная точка зрения", — заявил Сергей Рыжиков.