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Футбол Спорт

Сергей Рыжиков: "Хотел бы попробовать себя главным тренером"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков после завершении карьеры футболиста планирует связать свою жизнь с тренерской работой. Об этом он рассказал в интервью "Известиям". Спортсмен уже прошел обучение и получил лицензию тренера.

"Я и до этого понимал, что хочу связать свою жизнь после завершения карьеры с тренерской деятельностью. Мне это нравится, и я читаю много книг по теме. Стараюсь обращать особое внимание на тренировочный процесс в тех командах, где нахожусь. Хочу свое будущее связать именно с профессией тренера. Но у меня душа лежит к работе со взрослым командами, а не с детишками. Мне это ближе", - сказал Рыжиков

По признанию спортсмена, он хотел бы попробовать себя главным тренером.

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