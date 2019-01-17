Infiniti снес девушку на остановке: появилось видео

В распоряжении редакции портала Волга Ньюс оказалось видео, на котором автомобиль Infiniti сбивает девушку на остановке.

Напомним, ДТП произошло утром 10 января на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Революционной. Иномарка заехала на тротуар у остановочного павильона, где находилась девушка. Она была госпитализирована с ушибом позвоночника.

Позднее стало известно, что за рулем иномарки находился 24-летний Максим Чернов. Его уже лишили прав на год по административной статье за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.