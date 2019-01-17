"Театральная почта" заработает в Самарском театре юного зрителя "СамАрт"

В пятницу, 18 января, в 17:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) стартует совместный с Почтой России проект "Театральная почта", посвященный Году театра в России.

В рамках проекта будут выпущены эксклюзивные открытки, содержащие сцены из спектаклей театра "СамАрт". Зрители смогут бесплатно отправить послания своим родным и близким прямо из театра.

В фойе "СамАрта" будет установлен фирменный синий ящик Почты России, а также стенд с маркированными дизайнерскими открытками. До начала спектакля и в антракте (18 января в театре идет мюзикл "Бумбараш") каждый желающий сможет написать послание, указав адрес получателя, и опустить открытку в почтовый ящик. Сотрудники отделения почтовой связи будут забирать открытки зрителей из театра.

Также в дни проведения подписных кампаний в "СамАрте" пройдет благотворительная акция Почты России "Дерево добра". В рамках акции можно будет оформить подписные издания для социальных учреждений и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Зрители смогут принять участие и в благотворительной акции "СамАрта": купить билет на спектакль и отправить его почтой в подарок людям, у которых нет возможности приобрести билеты в театр.

Кроме того, в 2019 г. будет проходить конкурс на лучшую фотографию из Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Победители получат приглашения на спектакль, а также уникальную возможность сделать фотографию с актерами.

В течение года зрители смогут принять участие в конкурсе "Напиши письмо театру "СамАрт". По его условиям необходимо будет написать "бумажное" письмо на адрес Самарского театра юного зрителя "СамАрт" - 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 109. Письмо может содержать отзыв о спектакле, размышления о театральном искусстве, личные впечатления от посещения театра и даже признание в любви артистам.