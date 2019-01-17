Мэрия Самары обратится в ГЖИ по поводу работы "Куйбышевского ПЖРТ"

Мэр Самары Елена Лапушкина поручила главе Куйбышевского района Александру Моргуну собрать материал для обращения в ГЖИ по поводу ненадлежащего содержания домов, находящихся в обслуживании УК "Куйбышевский ПЖРТ". Такое решение она приняла по результатам выездного совещания.

По многочисленным обращениям граждан глава города посетила внутриквартальную территорию на ул. Белорусской, 30. У жителей окрестных домов накопился целый перечень претензий к содержанию проезда и контейнерной площадки.

Исполнительный директор управляющей компании Владимир Громский рассказал мэру, что проблема вызвана несогласованностью действий: часть территории находится на обслуживании управляющей компании, а часть — у ТСЖ.

"Это всего лишь отговорки. Проведите встречу с представителями ТСЖ, составьте четкий график уборки территории и закройте вопрос", — поручила глава города директору УК.

Также Елена Лапушкина посетила дворовую территорию на ул. Белорусской, 133. Местные жители рассказали мэру, что вывоз мусора с контейнерной площадки здесь не проводился с начала января.

Представитель подрядной организации сказал, что работе препятствует ограждение, установленное ТСЖ вокруг контейнерной площадки. "Для того чтобы жители других домов не сбрасывали сюда мусор, ТСЖ поставило забор с кодовым замком. Код мы не знаем, открыть дверь по-другому у сотрудников, которые приезжают забрать мусор, не получается", — пояснил представитель подрядчика, который вывозит мусор.

"Этот вопрос решается одним звонком: наберите председателя ТСЖ и узнайте у него код. Если нет контактных данных председателя, обращайтесь в районную администрацию, там вам предоставят всю необходимую информацию", — сказала Елена Лапушкина.

В пос. 113-й километр глава города обратила внимание на большое количество кровель, не очищенных от снега и наледи. Как оказалось, обслуживанием домов поселка занимается та же управляющая компания, что и на Белорусской. В ходе объезда выяснилось, что аналогичная ситуация сложилась и по другим адресам: с крыш домов вдоль ул. Зеленой и Молодежного переулка свисают сосульки. Эти здания также находятся на обслуживании у компании "Куйбышевский ПЖРТ".

"За весь объезд я не увидела ни одной бригады по расчистке кровель, поэтому мы предпримем меры реагирования. Александр Викторович, отправьте управляющих микрорайонами осмотреть вверенные территории на предмет неудовлетворительного содержания скатных кровель зданий, а также дворовых территорий. Затем подготовьте пакет документов, включая фотографии, и направьте его в адрес Государственной жилищной инспекции для принятия дальнейших мер в отношении управляющей компании", — поручила Елена Лапушкина главе районной администрации.