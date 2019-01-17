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Экономика и бизнес

Авиаагрегат подал заявку на участие в программе повышения производительности труда

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 января, АО "Авиаагрегат" посетили специалисты АНО "Федеральный центр компетенций". В конце 2018 г. самарский завод направил заявку на участие в региональной составляющей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Напомним, Самарская область в 2017 г. стала пилотным участником федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Сейчас в нее входят 20 предприятий. Глава региона поставил задачу по вовлечению в программу более чем 200 крупных и средних предприятий приоритетных отраслей.

"Участие в программе позволит существенно повысить производительность труда на предприятии в рамках развития бережливого производства, опираясь не только на собственные внутренние резервы, но и используя преимущества, которые может дать участие в программе", - отметил гендиректор Авиаагрегата Олег Брындин.

Экспертам ФЦК продемонстрировали производство поглощающих аппаратов. Компонент автосцепного устройства предназначен для эффективной защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Это энергоемкие и надежные устройства, в которых применена запатентованная жидкая эластомерная композиция АДК, наделяющая аппарат превосходными способностями приема и рассеивания энергии, гашения колебаний, энергии удара и прочих динамических нагрузок. Специалисты осмотрел все этапы производства: от механической обработки до сборки изделия.

"Здесь работает своя сильная команда, внедряющая принципы бережливого производства. Сегодня увидел много хороших наработок. Тем не менее резервы для повышения производительности труда есть", - подчеркнул руководитель проекта отдела производственных процессов ФЦК Павел Мякотин.

АО "Авиаагрегат", ведущее историю с 1932 г., является производителем шасси, гидроцилиндров и рулевых приводов для летательных аппаратов, продукции спецназначения, гидроцилиндров для различного вида техники, поглощающих аппаратов для железнодорожных вагонов, перевозящих ценные и опасные грузы. С 2009 г. АО "Авиаагрегат" входит в состав отраслевого холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех.

Сейчас предприятие осуществляет внедрение, производственную, технологическую и эксплуатационную деятельность, к которой относятся:

- производство, ремонт, сервисное обслуживание авиационной и железнодорожной продукции;

- оказание услуг по механической обработке деталей из различных сталей и сплавов, термической обработке (в том числе сварке на установках для электронно-лучевой сварке), различным видам металлических и неметаллических неорганических покрытий;

- проведение комплекса испытаний для обеспечения соответствия продукции заданным характеристикам на базе Испытательного центра, аккредитованного АР МАК.

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