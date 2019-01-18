В самарском мультимедийном парке состоится творческая встреча с актером театра "СамАрт" Алексеем Елхимовым

В четверг, 24 января, в полдень — в конференц-зале Исторического парка состоится творческая встреча с актером театра "СамАрт" Алексеем Елхимовым: "От замысла до спектакля". Речь пойдет о недавней премьере "Одиссея".

Цикл мероприятий, посвященных Году театра в мультимедийном парке "Россия — Моя история" в Самарской области откроет первая встреча в рамках проекта "Умный четверг" совместно с Областной научной библиотекой.

В Историческом парке артист Алексей Елхимов расскажет, что такое "этюдно-экспедиционный метод", "творческие передряги" и "замесы" — как "выпекается" спектакль. И какие истории сопровождают создателей во время работы над постановкой.

Из интервью Алексея Елхимова: "Чтобы поставить гомеровскую историю, художественный руководитель проекта Анатолий Праудин и режиссер, актер Алексей Елхимов устроились матросами на парусно-моторное судно "Петр I". Месяц несли вахту, а в свободное время изучали среду и психологию поведения в сложных условиях. Планировали дойти от Гренландии до Мурманска, но из-за поломки лодки дошли только до Рейкьявика, и уже оттуда на перекладных добирались до дома. В общем, почти по Гомеру".

Вход свободный.