В театре "Грань" состоится премьера спектакля "Манкурт"

В театре-студии "Грань" 2 февраля покажут премьеру спектакля "Манкурт" (Слово о боге, о солнце, о себе) (16+). В основе — легенда о Манкурте из романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

По легенде, манкурт — это человек, оказавшийся в плену, при помощи зверской пытки превращенный в рабское бездушное существо, забывшее о своей прошлой жизни и выполняющее любые распоряжения своего хозяина. В романе Чингиза Айтматова рассказывается, как однажды женщина по имени Найман-Ана, чьего сына угнали в рабы, отыскала свое чадо, но его уже успели сделать манкуртом. Художественный руководитель постановки — Денис Бокурадзе, режиссер-постановщик — Виктор Трегубов, хореограф-постановщик — Анастасия Шаброва, композитор — Арсений Плаксин, сценография и костюмы — Любовь Мелехина (Кудымкар), художник по свету — Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург). В спектакле заняты: Аркадий Ахметов, Даниил Богомолов, Екатерина Кажаева, Елена Качиашвили, Арсений Плаксин, Кирилл Стерликов, Арсений Шакиров, Василий Яров.