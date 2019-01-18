Дмитрий Азаров прокомментировал "газовый конфликт"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пресс-конференции 18 января заявил, что до конца месяца спор поставщика газа и агентов по выставлению квитанций населению должен разрешиться.

Напомним, ООО "Газпром межрегионгаз Самара" сообщило о переходе с 1 января на прямые расчеты. Но агенты по сбору платежей ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и "Самарагаз" намерены продолжить рассылку квитанций и отмечают, что ранее заключенные договоры газоснабжения продолжают действовать в 2019 году.

"Я очень рассчитываю, что обе стороны, понимая свою ответственность, примут взвешенное решение о том, как эта работа будет вестись на территории региона. Некоторое время на это еще есть - квитанции будут выставляться в феврале. Пока это был спор двух хозяйствующих субъектов, вмешиваться туда власти и губернатору не правильно. Но в этой ситуации есть и социальные риски. Все сделаю, чтобы стороны договорились до конца месяца", - сообщил глава региона.

Арбитражный суд Самарской области 10 января удовлетворил заявления СВГК и "Самарагаза", запретив ООО "Газпром межрегионгаз Самара" прекращать поставки газа населению через эти компании до окончания рассмотрения спора.