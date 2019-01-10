Жители Самары могут получить в январе две квитанции за газ

С 1 января ООО "Газпром межрегионгаз Самара" переходит на прямые расчеты с населением за поставленный газ на всей территории региона, сообщают в компании.

На сайте общества уточняется, что платежи за январь 2019 г. и последующие месяцы, произведенные по квитанциям (если таковые поступят) посредников — ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК) и АО "Самарагаз", "в счет оплаты газа зачислены не будут и приведут к образованию долга".

"В Самарской области единственным поставщиком природного газа во все жилые дома является ООО "Газпром межрегионгаз Самара", — подчеркивается на сайте компании.

Тем временем на официальных сайтах СВГК и "Самарагаза" говорится фактически об обратном. Так, компании информируют, что "ранее заключенные договоры газоснабжения продолжают действовать в 2019 году".

"Передача показаний и оплата за газ осуществляются по тем же реквизитиам", — уточняется в почти идентичных сообщениях на сайтах СВГК и "Самарагаза".

В пресс-службе компаний Волга Ньюс заявили, что обе они "продолжают в полном объеме осуществлять функции поставщика газа на территории Самарской области" и добавили, что "абонентам выставлены очередные квитанции для внесения оплаты".

Однако в ООО "Газпром межрегионгаз Самара" заявили Волга Ньюс, что информация, размещенная на сайтах СВГК и "Самарагаза", "не соответствует действительности" либо является устаревшей.

"Поставщиком газа являлось и является ООО "Газпром межрегионгаз Самара". Ранее функцию работы с абонентами поручали СВГК и Самарагаз, был заключен агентский договор. 31 декабря 2019 года срок действия договора истек, ООО "Газпром межрегионгаз Самара" решил его не продлевать, а работать самостоятельно с населением. Агенты были уведомлены об этом заблаговременно. С юрлицами поставщик всегда работал сам, без агента", — пояснили в компании, добавив, что газ, потребленный в декабре 2018 года, необходимо оплачивать в СВГК и "Самарагазе".

"Все другие квитанции за январь и последующие периоды незаконны. У СВГК и "Самарагаза" более нет полномочий выставлять квитанции, а своего газа у них нет и не было никогда, поэтому их квитанции незаконны", — подчеркивают в ООО "Газпром межерегионгаз Самара".

Также в компании поясняют, что для перехода на прямые расчеты в ближайшее время будут оформляться договоры с гражданами.

Напомним, в конце декабря 2018 г. сообщалось, что СВГК и "Самарагаз" выполняли функции агентов по сбору платежей за газ с 2004 г. на основании договоров, заключенных с ООО "Газпром межрегионгаз Самара".

Однако за период деятельности компаний-агентов возникла просроченная дебеторская задолженность перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара" за газ, потребленный населением. Сейчас она составляет около 700 млн руб., и по этому показателю Самарская область вошла в пятерку регионов-"рекордсменов", пояснял в декабре генеральный директор "Газпром межрегионгаз Самара" Андрей Кислов. Таким образом объяснялось решение компании вернуть функцию по сбору платежей себе.

В пресс-службе СВГК и "Самарагаза", в свою очередь, заявляют, что сбор платежей по итогам 2018 г. составил 99,2%.

"Совокупно в зоне обслуживания ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз" находится около 1 миллиона абонентов. Существующие хозяйственные разногласия с ООО "Газпром межрегионгаз Самара" являются в настоящее время предметом судебного разбирательства и взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой РФ. До завершения данного процесса компания не может давать дополнительных комментариев по этой теме", — сообщили в пресс-службе СВГК и "Самарагаза".

По данным КАД ВАС, на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области в настоящее время находятся заявления обоих обществ к "Газпром межрегионгаз Самара" о признании агентских договоров с ними заключенными и пролонгированными на 2019-й календарный год, а поступивших им заявлений о расторжении договоров — недействительными. Пока решения по ним не приняты.

Тем временем еще в июле 2018 г. ООО "Газпром межрегионгаз Самара" пыталось расторгнуть с СВГК и "Самарагазом" договоры в судебном порядке, мотивируя свои требования неисполнением последними обязательств по взысканию с абонентов долгов за газ. Однако суд посчитал доводы истца не доказанными и отказал в удовлетворении его исков. В настоящее время эти решения обжалуются в апелляционной инстанции.