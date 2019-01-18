Голубые ели, которые готовили под снос из-за ремонта водовода, удалось сохранить

Сотрудники РКС-Самара, устраняющие технологический сбой в районе дома №215 на ул. Молодгвардейской, сумели сохранить голубые ели, которые готовили под снос в рамках ремонтных работ, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, требовавшая ремонта труба диаметром 900 мм снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Над водоводом, который был уложен в 1977 г., жители много лет назад без согласования с владельцами подземных коммуникаций посадили голубые ели, которые к настоящему времени разрослись и мешали проведению аварийных работ. Первоначально деревья планировалось выкорчевать.

"Сотрудники "РКС-Самара" аварийно-восстановительные работы проводили очень осторожно, вынимали грунт минимальными объемами и в результате смогли елки сохранить. Сегодня, 18 января, к 15:30 работа водовода полностью восстановлена. Временное благоустройство будет проведено в начале следующей недели, постоянное - весной", - уточнили в компании.