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Общество

"Серебряный Лучник" в девятый раз наградит лучшие самарские проекты

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертный совет премии "Серебряный Лучник — Самара" готов назвать имена победителей 2018 года. Торжественная церемония награждения и презентация лучших проектов состоятся 24 января в студии ГТРК "Самара" (ул. Советской Армии, 205). Регистрация для участия в мероприятии уже началась.

"В этом году на региональном этапе Национальной премии представлена 41 работа. Могу отметить не только большое количество, но и высокий уровень проектов. В этом году самыми популярными стали номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" и "Благотворительность". Это означает, что сегодня бизнес действительно вовлечен в решение социальных задач региона, в том числе все большее развитие получает направление корпоративного волонтерства", — говорит Анна Бушлякова, член экспертного совета премии "Серебряный Лучник — Самара", управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, лидер регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Самарской области.

Особенность самарского "Лучника" — обязательная "лифтовая презентация": перед подробным рассказом о проекте-победителе авторам нужно всего за одну минуту представить креативную идею и результаты своей работы.

"Церемония награждения будет интересна всем, кто хочет узнать, что яркого и интересного произошло в Самарской области в прошлом году. Важно, что подведение итогов регионального этапа уже в четвертый раз пройдет на площадке ГТРК "Самара". Поэтому оценить лучшие проекты смогут не только гости студии, но и зрители телевизионной версии мероприятия", — отмечает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции премии "Серебряный Лучник — Самара".

Для участия в церемонии необходимо пройти регистрацию на сайте. Начало — в 14.00.

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