Выяснять причины таварий на теплосетях Самары будет межведомственная комиссия

В Самаре создадут межведомственную комиссию по установке причин технологических нарушений на теплосетях. Такое решение было принято в понедельник, 21 января, в рамках еженедельного совещания в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.

В ходе заседания руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин рассказал, что с начала года в Самаре наблюдается рост повреждений на тепловых сетях: так, в период с 30 декабря до 20 января в областной столице произошло 10 повреждений на магистральных тепловых сетях, в результате чего без теплоснабжения остался 1761 многоквартирный дом. К примеру, 17 января произошло повреждение теплотрассы диаметром 800 мм по улице Гастелло. При устранении этого нарушения сотрудники "Предприятия тепловых сетей" допустили грубые ошибки, которые привели к дополнительным повреждениям, вследствие чего еще восемь жилых домов остались без отопления.

Для того чтобы понять причины, по которым произошла ситуация, и обсудить шаги для предотвращения подобных эксцессов в будущем на совещание был приглашен главный инженер ОАО "ПТС" Максим Батурин.

"Сложности при устранении прорыва возникли из-за неисправности запорной арматуры, находящейся вне зоны ответственности "ПТС". К сожалению, это было выявлено не сразу, после выявления мы это устранили", - рассказал он.

Также представители компании отметили, что количество прорывов увеличивается из-за износа тепловых сетей, в частности на бесхозных коммуникациях, обслуживанием которых долгое время никто не занимался.

По словам первого заместителя главы города Владимира Василенко, многих прорывов удастся избежать, если отказаться от смены температурного режима в сетях (сейчас при повышении температуры воздуха тепловики снижают температуру в магистральных сетях, а при понижении увеличивают).

На совещании было решено создать межведомственную комиссию, которая подробно изучит каждый отдельный случай выхода из строя теплосетей.

"Вы неоднократно говорили о том, что устраняете повреждения в самые кратчайшие сроки. Однако у нас есть примеры, когда аварийные бригады не выезжают даже после нескольких обращений горожан. Кроме того, подготовка технического персонала действительно вызывает очень серьезные вопросы, и в рамках межведомственной комиссии мы эти вопросы обязательно рассмотрим", - обратилась Елена Лапушкина к Максиму Батурину.

Также глава города поручила составить график проведения работ по благоустройству тех территорий, на которых проводились ремонтные работы на сетях, и представить его в администрацию. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей, которые остались без тепла из-за повреждений на сетях.

"В рамках 354-го постановления по запросам управляющих компаний мы в полном объеме произведем перерасчет. Заявку можно оставить на нашем сайте либо в отделениях по месту жительства. Чем скорее к нам поступит информация, тем скорее мы ее отработаем", - сказал заместитель директора "Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Евгений Голубин.