Полуфиналистам конкурса "Лидеры России" помогут выбрать проект для выполнения задания "Сердце Лидера"

Представители социально-ориентированных некоммерческих организаций Самарской области проведут консультации полуфиналистов конкурса "Лидеры России" и помогут им определиться с выбором проекта в рамках задания "Сердце Лидера", выполнение которого является обязательным для допуска в финал конкурса.

В соответствии с конкурсным заданием полуфиналистам конкурса "Лидеры России" предлагается лично реализовать социальный проект, направленный на благо общества или отдельных социальных групп, а затем загрузить в Личные кабинеты видеоотчет о его выполнении в срок до 21 февраля 2019 года.

Примерами подобных проектов могут быть ремонт и благоустройство городских территорий или заповедников, помощь районным библиотекам, организация досуга для пожилых людей в домах престарелых, проведение творческих и ремесленных мастерских для воспитанников детских домов, оказание помощи приютам для животных или другая общественно полезная деятельность.

Для самарских финалистов организуется специальный дискуссионный клуб, модератором которого выступит региональная Общественная палата.

Первое заседание дискуссионного клуба состоится в среду, 23 января, в 18:00 в историческом парке "Россия — Моя история. Самара" (г.Самара, ул. Красноармейская, 131).

На мероприятии будет продемонстрирован обучающий фильм "Социальный проект. Региональные акценты", а также состоятся консультации полуфиналистов конкурса "Лидеры России" сезона 2018-2019 с представителями социально-ориентированных НКО Самарской области. Им будет предложен перечень возможных организаций и ресурсных центров, которые могли бы предоставить платформу для реализации социальных проектов.