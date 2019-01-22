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Цены на бензин растут сдержанно

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О том, что цены на топливо вырастут, говорили еще в конце года, связывая это с повышением НДС с 18 на 20 процентов. Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года, по оценкам ФАС, не превысил 1,7%. Об этом в интервью одному из информационных агентств сообщил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

Фото: Фото предоставлено автором

Удержали цены на бензин

В начале ноября правительство РФ договорилось с вертикально интегрированными нефтяными компаниями и независимыми участниками топливного рынка о сдерживании оптовых цен до конца марта 2019 года. Соглашение предусматривает, что темпы роста цен на топливо с 1 января 2019 года не должны быть выше 1,7% в связи с запланированным ранее повышением ставки НДС.

Рост цен на бензин и дизельное топливо в январе 2019 года был ожидаем и произошел только по одной причине - в связи с решением правительства РФ увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%. "Розничные цены на бензин в январе выросли на 1,7% в соответствии с протокольным решением совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, копейка в копейку", - сказал в интервью агентству ТАСС президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

При этом ценовой разброс по регионам невелик - от 1,5% в Карачаево-Черкесии, до 1,6% в Приморье и 1,7% в Амурской области и на Сахалине. Цены на АЗС на Сахалине выросли на 1,6-1,7%. Так, литр Аи-92 стоит 43,8 рубля (рост на 1,6%), Аи-95 - 45,35 рубля (1,7%), дизельного топлива - 50,7 рубля (1,6%).

В Томской области розничные цены на зимнее дизтопливо в начале года поднялись на 1,6%. В Хакасии - на 0,8 рубля (1,7%), до 48,1 руб./л.

В Башкирии на АЗС розничные цены на топливо выросли на 0,6-0,8 рубля, в Ставрополе - на 0,7 рубля за литр. Теперь литр Аи-92 бензина стоит 44 рубля 22 копейки (до 5 января - 43 рубля 48 копеек, рост на 1,7%).

Зачем увеличили НДС

Правительство рассчитывает с 2019 года увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 млрд рублей в год.

"Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра послужат основными источниками для финансирования национальных целей развития ", - пояснил решение правительства первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Центральный Банк РФ в конце декабря высказался по инфляционным ожиданиям, предположив, что инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%: "Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года, прежде всего, под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%".

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