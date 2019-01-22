Замена коллектора, подающего стоки на городские очистные сооружения, продолжается

Сточные воды, собранные со всей Самары, перекачиваются на городские очистные канализационные сооружения, где проходят механическую, биологическую и химическую очистку. Три канализационных коллектора диаметром 1200 и 1400 мм находятся именно здесь, на подходе к городским очистным канализационным сооружениям. Прокладывали коллекторы в 1974 по территориям, на которых в то время выращивалась сельхозпродукция.

За 45 лет многое изменилось. Местность заболотилась грунтовыми водами, земельные участки стали частными, отведены в том числе под жилищное строительство. Однако коллекторы продолжают свою работу без каких-либо реконструкций и замен. Новые здания возводятся сегодня в неприятной близи от мощных коллекторов с высокой степенью износа. Так, жители домов на ул. Солженицына уже становились свидетелями технологических сбоев и аварийно-восстановительных работ на одном из коллекторов. Тогда сотрудники "РКС-Самара" заменили 24 метра трубопровода.

В конце прошлого года была достигнута принципиальная договоренность "РКС-Самара" и руководства Самары о замене протяженного участка одного из коллекторов диаметром 1200, на котором уже происходили аварийные ситуации. Было проведено несколько различных обследований и установлено, что два стальных участка коллектора за 45 лет службы под воздействием агрессивной среды износились практически до состояния фольги. Железобетонная часть коллектора находится в удовлетворительном состоянии.

В декабре 2018 - начале 2019 года работники "РКС-Самара" провели замену 41 метра канализационных труб на сложном извилистом участке. На текущей неделе к работам должен приступить подрядчик, который заменит еще 800 метров коллектора.

Стоимость работ - около 40 млн рублей. Источник финансирования - реинвестированная арендная плата - механизм, предусмотренный законодательством, когда "РКС-Самара" арендные платежи по согласованию с городом направляют не в МП "Самараводоканал", а на финансирование необходимых работ, которые не были предусмотрены заказчиком в инвестиционной программе.