Нарушителей правил поведения на кладбищах ждут штрафы

Во вторник, 22 января, на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы обсуждался вопрос об административных правонарушениях в области погребения и похоронного дела. Депутаты предложили наделить органы местного самоуправления полномочиями по установлению административной ответственности и штрафов за ряд нарушений.

Как отметил председатель комитета Александр Живайкин, вопрос наведения порядка в этой сфере назрел давно. "Мы стараемся оптимизировать работу на своей территории и уйти от нарушений в сфере погребения. Сегодня мы своим решением комитета, а в дальнейшем и принятием закона сможем навести порядок. Прав и обязанностей у муниципалитетов много, а вот наказать они пока не могут. Мы предлагаем нарушителей наказывать рублем. Будут введены штрафы, размер их определен, и теперь мы законодательно разрешаем уполномоченному органу по всем этим нарушениям наводить порядок. Это коснется, например, похоронного агента, который, нарушив порядок, получит на месте протокол об административном правонарушении. И сумму штрафа уже не покроют все его прибыли", - отметил Александр Живайкин.

Размер штрафа варьируется в зависимости от правонарушения и статуса того, кто его совершил. Так, за езду по кладбищу на мотоцикле или велосипеде нарушитель заплатит 5 тыс. руб., а вот юридические лица могут получить штрафы и до 300 тыс. рублей, если будут копать могилы на общественных кладбищах без предоставления места. Граждане в этом случае отделаются штрафом в 3-5 тыс. руб., а должностные лица заплатят 30-50 тыс. рублей.

Кроме того, штрафы ждут любителей выгуливать собак и пасти коров на кладбище, а также тех, кто по каким-то причинам желает находиться на его территории после закрытия. Граждане заплатят от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностные лица - от 5 тыс. руб. до 10 тыс. рублей.

Установка и демонтаж памятников, крестов, мемориальных плит и оград с нарушением порядка повлекут штраф в размере 3-5 тыс. руб. для граждан, 10-15 тыс. руб. для должностных и 30-50 тыс. рублей для юридических лиц.

Рассматривать соответствующие дела будут административные комиссии, а составлять протоколы - должностные лица этих комиссий, органов МСУ, главы администраций и их заместители.

"Мы вернемся к этому вопросу во время весенней сессии, когда на федеральном уровне станет понятно, расширит ли Госдума полномочия субъектам в этом вопросе, выделит ли полномочный орган, который будет следить за порядком. И затем станем спрашивать уже за проделанную работу", - подчеркнул Александр Живайкин.

Депутаты проголосовали за то, чтобы вынести обсуждаемый вопрос на первое чтение заседания губернской думы.