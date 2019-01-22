В регионе откроют центр спортивного тестирования детей

С февраля 2019 г. в Самарской области начнет работу центр спортивного тестирования в СК "Молодежный" (Самара, Аэродромная, 15).

Центр спортивного тестирования — федеральный инновационный проект, который направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно 6-12 лет. Любой ребенок сможет бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Оценивается свыше 45 показателей: скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое.

Если во время тестирования обнаружат проблемы в организме ребенка, то дадут рекомендации, какой спорт может помочь их устранить. Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку.

Планируется, что ежемесячно центр сможет принимать более 300 детей. Записаться на бесплатное тестирование (предварительная заявка обязательна) можно на сайте www.sportchampions.ru или по телефону 8 800 505-75-00. Также принимаются коллективные заявки от спортивных школ, клубов и организаций по e-mail: sport63@sportrezerv.com.

Александр Назаров, исполнительный директор АНО "Стань чемпионом" поясняет: "Наш проект, в первую очередь, это помощь для родителей, которые хотят, чтобы их ребенок с удовольствием ходил в спортивную секцию, полюбил спорт. Ведь если у детей получается какое-то дело, то они с радостью им занимаются. Чтобы получалось, важно понимать, в каком виде спорте у ребенка наиболее высокие шансы добиться успеха. Сегодня родители часто отдают ребенка в спортивную секцию, опираясь не на его способности, а на свой личный выбор — сами в детстве занимались или удобно, потому что секция рядом с домом. Если у ребенка нет предрасположенности, например, к бегу, то ему будет тяжело и велика вероятность, что он быстро потеряет интерес, бросит тренировки. Тестирование выявит в ребенке его сильные стороны, потенциал. В каждом виде спорта свои приоритеты — где-то на первом плане гибкость, где-то стартовая скорость, даже темперамент имеет значение. В командных видах спорта тестирование дополнительно может показать наилучшее амплуа для игрока. Для тренеров тестирование — это возможность увидеть динамику результатов тренировок за полгода, год".

"Для Самарской области крайне важно, что регион получил право войти в число пилотных регионов этого проекта. Во многом это случилось благодаря нашей заинтересованности и готовности в нем участвовать. Спортивная сфера не стоит на месте, развивается, появляются новые возможности. Проект позволит решать сразу две задачи — развития массового и профессионального спорта. Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым поставлена задача больше внимания уделять именно массовому и детско-юношескому спорту. И работа такого центра позволит больше детей привлекать к занятиям спортом. Помимо самого тестирования в перспективе будет создана информационная база, чтобы родители могли увидеть не только, какой вид спорта лучше для их ребенка, но где им можно заниматься — в каких спортивных школах и спортивных комплексах. Планируется, что центр в будущем будет проводить выездные тестирования на массовых мероприятиях, в других городах и районах Самарской области. Также такое тестирование поможет эффективнее вести подготовку спортсменов и формировать сильный спортивный резерв", — сказал врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.