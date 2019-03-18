Коммунальщики отсудили у самарчанки компенсацию за граффити на стене насосной станции

Компания "РКС-Самара" в судебном порядке добилась взыскания с 23-летней местной жительницы штрафа за граффити на стене принадлежащей им насосной станции, сообщает пресс-служба коммунальщиков.

"Весной прошлого года, сразу после того, как "РКС-Самара" привели в порядок насосные станции, на свежевыкрашенной стене одной из них появились рисунки и надписи в стиле граффити. Чуть позже в соцсетях автор, девушка 23 лет, бравировала своими художествами, не стесняясь того, что обезобразила городской пейзаж и перечеркнула труд людей. Но расплачиваться за это должна была ресурсоснабжающая компания. Именно "РКС-Самара", с точки зрения законодательства, нарушили правила содержания фасадов и должны были заплатить штраф от 50 тыс. до 110 тыс. руб.", - возмутились в компании.

С подобными ситуациями работники "РКС-Самара" сталкиваются часто, но в этот раз в компании решили довести дело до суда и взыскать ущерб с автора граффити. В организации установили данные хулиганки, место учебы и адрес. Параллельно сотрудники полиции провели проверку, и в результате судом вынесено решение о возмещении причиненного ущерба и взыскании судебных расходов.

"Впервые за подобные безобразия был наказан автор, а не пострадавший. Прецедент создан, справедливость восторжествовала", - прокомментировали итоги судебного процесса в "РКС-Самара".