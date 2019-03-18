На Стара-Загоре и Победе отремонтируют дороги

В этом году в Самаре завершится капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от ул. ХХII Партсъезда до Земеца и будет проведен комплексный ремонт улиц Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной и Победы от пр. Кирова до ул. Елизарова.

Планы по благоустройству объектов городского хозяйства и ремонту улично-дорожной сети обсудили на совещании городской администрации. В 2019 году специалисты отремонтируют картами свыше 100 погонных метров протяженностью 40,1 километра.

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, все работы проведут в рамках четырех нацпроектов: "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Цифровая экономика" и "Экология". По программе "Формирование комфортной городской среды" будет отремонтировано четыре общественных пространства, 51 дворовая территория и свыше 100 дворовых проездов, уточнил Ивахин.

По программе "Цветущий город" высадят более миллиона цветов. "Мы планируем сохранить уровень 2018 года и высадить такое же количество цветов, как и к прошедшему чемпионату мира по футболу", - добавил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Национальный проект "Экология", говорит Олег Ивахин, будет реализован в рамках региональной программы "Оздоровление Волги". Планируются мероприятия по строительству и модернизации очистных сооружений, строительство двух водоводов от НФС-2 до Куйбышевского и Красноглинского районов для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" предлагается создание системы "Умное ЖКХ", которая предполагает внедрение интеллектуального учета коммунальных ресурсов, установку автоматизированных систем учета потребления тепловой энергии, горячей воды и холодной на общедомовых приборах учета, а также внедрение автоматизированного контроля заявок потребителей и устранения аварий.