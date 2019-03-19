В 2019 г. Красноглинский район ждет реконструкция стадиона "Энергия" и ДК "Октябрь" на Мехзаводе

Глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов пообщался с жителями и рассказал о планах на текущий год по благоустройству района, судьбе ряда спортивных и социальных объектов, пишет "Самарская газета".

В частности, жителей Красной Глинки волнует судьба стадиона "Энергия". Он был построен в 50-е гг. прошлого века и входил в инфраструктуру завода "Электрощит". В 2013 г. предприятие купил французский концерн Schneider Electric. В прошлом году "Энергия" опять поменяла владельца, стадион вошел в состав физкультурно-спортивного комплекса "Виктория". По словам Коновалова, о перепрофилировании или застройке этой территории жильем, коммерческой недвижимостью речь не идет.

"Стадион "Энергия" останется частью спортивной инфраструктуры района. Сразу после покупки начался капитальный ремонт здания. Были организованы новые секции. Туда стали приезжать жители других поселков. Летом начнется реконструкция поля, там будут проходить соревнования. В следующем году, по утверждению собственника, на месте, где сейчас автостоянка, будет обустроен каток", — рассказал Вячеслав Коновалов.

В свою очередь, жители пос. Мехзавод с нетерпением ждут возвращения в строй Дома культуры "Октябрь". Несколько лет назад здание было признано аварийным и закрыто. Ремонт здания уже начат и завершится в этом году.

"Контракт заключен, его стоимость около 100 млн руб.", — проинформировал глава районной администрации.

После ремонта в ДК вернутся детские и взрослые творческие объединения, совет ветеранов поселка. Возможно, появятся новые кружки и секции, площадь здания позволяет.

Что касается благоустройства, то в прошлом году в Красноглинском районе в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 11 дворовых территорий. В текущем году работа продолжится.

"В настоящий момент формируется полный пакет по всем территориям-победителям на территории Красноглинского района. Формируется техническое задание. В ближайшее время будут объявлены торги на выполнение этих работ. Срок их выполнения — середина августа", — ответил Коновалов.

Продолжается работа по вывозу незаконных гаражей и объектов потребительского рынка. На конец февраля в районе насчитывалось 54 незаконных киоска, в прошлом году демонтировали и вывезли 17 объектов. Территория после этого была благоустроена. В реестр нестационарных объектов включено 439 металлических гаражей. В 2018 г. было вывезено 59 конструкций. Благоустройством освобожденной территории занимается муниципальное бюджетное учреждение "Красноглинское".