Жители Самары и Тольятти в апрельских квитанциях доплатят за тепло прошлого года

В апреле жители порядка 600 многоквартирных домов Самары и Тольятти получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло и горячую воду, полученные в 2018 г., сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Согласно постановлению правительства Самарской области, жители многоквартирных домов, в которых установлен общедомовой прибор учета, оплачивают тепловую энергию на протяжении всего года, по 1/12. В данном случае за основу берется потребление тепла конкретным домом за предыдущий 2017 г. и делится пропорционально по месяцам. Возникающая разница между расчетным и фактическим потреблением, компенсируется по итогам года в соответствии с законодательством.

Квитанции с корректировками, выставленные в апреле 2019 г., для 89% клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" будут содержать дополнительное начисление. Главная причина этого - в том, что основная часть жителей перешла на прямые договоры с сентября и октября 2018 г., в период пикового потребления тепловой энергии.

В этой связи в корректировках от "ЭнергосбыТ Плюс" сложилась максимальная разница между фактическим и расчетным потреблением. В свою очередь, управляющие компании должны будут сделать соответствующую корректировку за свой период обслуживания.

Еще одна причина положительной корректировки - более суровая зима 2018 г. по сравнению с предыдущей. В частности, средняя температура наружного воздуха за отопительный период в Самаре в 2017 г. составляла -2°C, тогда как в прошлом году этот показатель составил -3,7°C. Аналогична ситуация по Тольятти: -1,5°C в 2017 г. против -4°C в прошлом.

"Для того чтобы исключить выставление квитанций с корректировками, собственникам жилья достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7, то есть только в течение отопительного сезона. В таком случае жители дома будут оплачивать исключительно фактическое потребление тепла", - отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

Коммунальщики напоминают, что установка в многоквартирном доме общедомового прибора учета сама по себе не снижает начисление за ресурс. Полученные данные по фактическому потреблению являются первоочередным стимулом к реализации энергосберегающих мероприятий. Так, жители тех домов, где установлены автоматические узлы регулирования с погодными датчиками, платят за тепло примерно на 20-25% меньше.