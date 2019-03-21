В ряде домов Ленинского района понизят давление холодной воды из-за работ на водоводе

В ряде домов в границах улиц Коммунистической, Мичурина, Клинической и Дачной из-за работ на водоводе будет пониженное давление холодной воды. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

"РКС-Самара" проводит работы на водоводе диаметром 600 мм на улице Мичурина. Производится замена узла в водопроводном колодце. В настоящее время бойлер находится по адресу пр. Карла Маркса, 8. Дополнительная информация о бойлерах будет обновляться в разделе "Диспетчерская", в также по тел. 334-75-12 и 336-86-51", - уточняют коммунальщики.