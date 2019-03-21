16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начался гарантийный ремонт дорог Коммунальщики восстановили теплоснабжение домов на Советской Армии На ул. Советской Армии повреждена труба, без тепла 26 домов Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе ОНФ сформировал антирейтинг управляющих компаний - их проверит прокуратура

ЖКХ и благоустройство Общество

В ряде домов Ленинского района понизят давление холодной воды из-за работ на водоводе

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 698
Версия для печати

В ряде домов в границах улиц Коммунистической, Мичурина, Клинической и Дачной из-за работ на водоводе будет пониженное давление холодной воды. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

"РКС-Самара" проводит работы на водоводе диаметром 600 мм на улице Мичурина. Производится замена узла в водопроводном колодце. В настоящее время бойлер находится по адресу пр. Карла Маркса, 8. Дополнительная информация о бойлерах будет обновляться в разделе "Диспетчерская", в также по тел. 334-75-12 и 336-86-51", - уточняют коммунальщики.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Подготовка к фестивалю цветов

Подготовка к фестивалю цветов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31