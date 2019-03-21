В регионе поднято по тревоге более 2 тыс. военнослужащих

В Самарской области поднято по тревоге более 2 тыс. военнослужащих управления штаба и соединений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В ходе проверки органы военного управления, соединения и воинские части армии отработают вопросы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, вопросы всестороннего обеспечения, антитеррористической защищенности и др.
Боеготовность армии проверяет Главное командование Сухопутных войск Российской Федерации.
Проверка продлится до 22 марта.