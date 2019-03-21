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Армия Общество

В регионе поднято по тревоге более 2 тыс. военнослужащих

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области поднято по тревоге более 2 тыс. военнослужащих управления штаба и соединений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

В ходе проверки органы военного управления, соединения и воинские части армии отработают вопросы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, вопросы всестороннего обеспечения, антитеррористической защищенности и др.
Боеготовность армии проверяет Главное командование Сухопутных войск Российской Федерации.

Проверка продлится до 22 марта.

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