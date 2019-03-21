Мэрия Самары отменила разрешение на использование участка под "мачтой смерти" на ул. Ташкентской

Департамент градостроительства Самары отменил разрешение на использование участка на ул. Ташкентской, 162а под мачту-антенну сотовой связи, пишет "Самарское обозрение". Разрешение выдавалось московской компании "Вертикаль", строящей инфраструктуру для операторов сотовой связи. Теперь уже установленную вышку придется демонтировать.

В 2018 г. рабочие компании "Вертикаль" приступили к установке мачты-антенны сотовой связи на ул. Ташкентской. По данным из открытых источников, когда жители уточняли, для чего на участке ведутся работы, они каждый раз получали разные ответы. В итоге жители сразу нескольких домов обратились с петицией к властям, требуя снести вышку, поскольку превышен норматив электромагнитного излучения. В соцсетях ее называли "микроволновкой" и "мачтой смерти".

Теперь выяснилось, что "Вертикаль" не имела права использовать земли под возведение мачты без сервитута. Более того, в ведомстве подчеркнули, что отменили пять разрешений на использование земли под мачты, выданных "Вертикали".

"Департамент строительства Самары отменил все пять разрешений на использование земель без оформления и установления сервитута ООО "Вертикаль" и впредь на подобные мачты выдает только отказы! Также инициировано внесение изменений в региональное законодательство с целью недопущения подобного впредь!" - написали представители ведомства в Twitter.