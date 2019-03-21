Опубликован список дворов Самары, которые отремонтируют в этом году

Администрация Самары опубликовала список дворовых территорий, которые в этом году планируется благоустроить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Кировский район:
- ул. Ташкентская, №№ 118, 120;
- ул. Ташкентская, №№ 102, 92, 98, 104, 106;
- ул. Советская, №№ 10, 12, 8, 6,
- ул. Металлистов, 21;
- ул. Победы, №№ 168, 168а;
- ул. Стара-Загора, 222.
Куйбышевский район:
- ул. Новокомсомольская, 9;
- ул. Центральная, 9.
Красноглинский район:
- п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46а;
- п. Управленческий, Красноглинское шоссе, №№ 17, 19, 23;
- п. Мехзавод, квартал 12, 6;
- п. Управленческий, ул. им. академика Кузнецова, 11;
- п. Мехзавод, квартал 13, 9 (8,7,6,5);
- п. Мехзавод, квартал 6, 4 п. Мехзавод, квартал 6, 5;
- п. Управленческий, ул. Крайняя, 6;
- п. Мехзавод, квартал 15, 12;
- п. Управленческий, ул. Коптевская, 1;
- п. Мехзавод, квартал 15, 7.
Советский район:
- ул. Советской Армии, 181, корп. 6;
- ул. Советской Армии, 23;
- ул. Запорожская, 29;
- ул. Запорожская, 17а.
Октябрьский район:
- ул. Ново-Садовая, 275;
- ул. Гая, 36;
- пр. Карла Маркса, 181.
Дополнительно предусмотрено частичное благоустройство на следующих адресах:
- ул. Луначарского, №№ 40, 42 (ремонт дворового проезда);
- ул. Николая Панова, 33 (устройство парковочных карманов);
- ул. Революционная, 79 (продолжение тротуара);
- ул. Саранская, 15 (ремонт дворового проезда);
- ул. 8-я радиальная, 10 (ремонт внутридворового проезда);
- ул. Гагарина, 60 (ремонт внутридворового проезда).
Самарский район:
- ул. А.Толстого, 26-28;
- ул. Чапаевская, 67/69 и ул. Венцека, 53;
- ул. Ленинградская, 83;
- ул. А.Толстого, 29.
Железнодорожный район:
- ул. Аэродромная, №№ 37, 39, 41;
- ул. Волгина, №№ 116, 120;
- ул. Мяги, №№ 24, 26, 28.
Промышленный район:
- ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, №№ 14, 20;
- ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, №№ 77, 79;
- ул. Вольская, №№ 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;
- Ново-Вокзальный тупик, 12;
- ул. Ново-Вокзальная, 219.
- ул. Фадеева, 44а;
- пр. Кирова, 212;
- ул. Г.Димитрова, 95;
- Московское шоссе, 123;
- ул. Молодежная, №№ 8а, 8б, 6а, 6б.
Ленинский район:
- пер. Студенческий, №№ 2, 2а, 2б, 2ф;
- ул. Владимирска, №№ 40, 42;
- ул. Фрунзе, №№ 14, 64;
- ул. Ленинская, 204;
- ул. Спортивная, 25б;
- ул. Ленинская, 147.