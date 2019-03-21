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ЖКХ и благоустройство Общество

Опубликован список дворов Самары, которые отремонтируют в этом году

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала список дворовых территорий, которые в этом году планируется благоустроить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Кировский район:

  • ул. Ташкентская, №№ 118, 120;
  • ул. Ташкентская, №№ 102, 92, 98, 104, 106;
  • ул. Советская, №№ 10, 12, 8, 6,
  • ул. Металлистов, 21;
  • ул. Победы, №№ 168, 168а;
  • ул. Стара-Загора, 222.

Куйбышевский район:

  • ул. Новокомсомольская, 9;
  • ул. Центральная, 9.

Красноглинский район:

  • п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46а;
  • п. Управленческий, Красноглинское шоссе, №№ 17, 19, 23;
  • п. Мехзавод, квартал 12, 6;
  • п. Управленческий, ул. им. академика Кузнецова, 11;
  • п. Мехзавод, квартал 13, 9 (8,7,6,5);
  • п. Мехзавод, квартал 6, 4 п. Мехзавод, квартал 6, 5;
  • п. Управленческий, ул. Крайняя, 6;
  • п. Мехзавод, квартал 15, 12;
  • п. Управленческий, ул. Коптевская, 1;
  • п. Мехзавод, квартал 15, 7.

Советский район:

  • ул. Советской Армии, 181, корп. 6;
  • ул. Советской Армии, 23;
  • ул.  Запорожская, 29;
  • ул. Запорожская, 17а.

Октябрьский район:

  • ул. Ново-Садовая, 275;
  • ул. Гая, 36;
  • пр. Карла Маркса, 181.

Дополнительно предусмотрено частичное благоустройство на следующих адресах:

  • ул. Луначарского, №№ 40, 42 (ремонт дворового проезда); 
  • ул. Николая Панова, 33 (устройство парковочных карманов); 
  • ул. Революционная, 79 (продолжение тротуара); 
  • ул.  Саранская, 15 (ремонт дворового проезда); 
  • ул. 8-я радиальная, 10 (ремонт внутридворового проезда); 
  • ул. Гагарина, 60 (ремонт внутридворового проезда).

Самарский район:

  • ул. А.Толстого, 26-28;
  • ул. Чапаевская, 67/69 и ул. Венцека, 53;
  • ул. Ленинградская, 83;
  • ул. А.Толстого, 29.

Железнодорожный район:

  • ул. Аэродромная, №№ 37, 39, 41;
  • ул. Волгина, №№ 116, 120;
  • ул. Мяги, №№ 24, 26, 28.

Промышленный район:

  • ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, №№ 14, 20;
  • ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, №№ 77, 79;
  • ул. Вольская, №№ 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;
  • Ново-Вокзальный тупик, 12;
  • ул. Ново-Вокзальная, 219.
  • ул. Фадеева, 44а;
  • пр. Кирова, 212;
  • ул. Г.Димитрова, 95;
  • Московское шоссе, 123;
  • ул. Молодежная, №№ 8а, 8б, 6а, 6б.

Ленинский район:

  • пер. Студенческий, №№ 2, 2а, 2б, 2ф;
  • ул. Владимирска, №№ 40, 42;
  • ул. Фрунзе, №№ 14, 64;
  • ул. Ленинская, 204;
  • ул. Спортивная, 25б;
  • ул. Ленинская, 147.

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