Опубликован список дворов Самары, которые отремонтируют в этом году

Администрация Самары опубликовала список дворовых территорий, которые в этом году планируется благоустроить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Кировский район: ул. Ташкентская, №№ 118, 120;

ул. Ташкентская, №№ 102, 92, 98, 104, 106;

ул. Советская, №№ 10, 12, 8, 6,

ул. Металлистов, 21;

ул. Победы, №№ 168, 168а;

ул. Стара-Загора, 222. Куйбышевский район: ул. Новокомсомольская, 9;

ул. Центральная, 9. Красноглинский район: п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46а;

п. Управленческий, Красноглинское шоссе, №№ 17, 19, 23;

п. Мехзавод, квартал 12, 6;

п. Управленческий, ул. им. академика Кузнецова, 11;

п. Мехзавод, квартал 13, 9 (8,7,6,5);

п. Мехзавод, квартал 6, 4 п. Мехзавод, квартал 6, 5;

п. Управленческий, ул. Крайняя, 6;

п. Мехзавод, квартал 15, 12;

п. Управленческий, ул. Коптевская, 1;

п. Мехзавод, квартал 15, 7. Советский район: ул. Советской Армии, 181, корп. 6;

ул. Советской Армии, 23;

ул. Запорожская, 29;

ул. Запорожская, 17а. Октябрьский район: ул. Ново-Садовая, 275;

ул. Гая, 36;

пр. Карла Маркса, 181. Дополнительно предусмотрено частичное благоустройство на следующих адресах: ул. Луначарского, №№ 40, 42 (ремонт дворового проезда);

ул. Николая Панова, 33 (устройство парковочных карманов);

ул. Революционная, 79 (продолжение тротуара);

ул. Саранская, 15 (ремонт дворового проезда);

ул. 8-я радиальная, 10 (ремонт внутридворового проезда);

ул. Гагарина, 60 (ремонт внутридворового проезда). Самарский район: ул. А.Толстого, 26-28;

ул. Чапаевская, 67/69 и ул. Венцека, 53;

ул. Ленинградская, 83;

ул. А.Толстого, 29. Железнодорожный район: ул. Аэродромная, №№ 37, 39, 41;

ул. Волгина, №№ 116, 120;

ул. Мяги, №№ 24, 26, 28. Промышленный район: ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, №№ 14, 20;

ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, №№ 77, 79;

ул. Вольская, №№ 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;

Ново-Вокзальный тупик, 12;

ул. Ново-Вокзальная, 219.

ул. Фадеева, 44а;

пр. Кирова, 212;

ул. Г.Димитрова, 95;

Московское шоссе, 123;

ул. Молодежная, №№ 8а, 8б, 6а, 6б. Ленинский район: пер. Студенческий, №№ 2, 2а, 2б, 2ф;

ул. Владимирска, №№ 40, 42;

ул. Фрунзе, №№ 14, 64;

ул. Ленинская, 204;

ул. Спортивная, 25б;

ул. Ленинская, 147.