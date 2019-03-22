Самарские депутаты предложили отчислять детсадовцев за прогулы

Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании комитета по образованию и науке предложили отчислять из детсадов детей, не посещающих их долгое время без уважительной причины, пишет "Самарская газета". Так парламентарии намерены бороться с проблемой нехватки мест в детских садах.

По словам заместителя министра образования и науки Самарской области Елены Пинской, руководители дошкольных образовательных организаций все чаще обращаются в ведомство с просьбой решить вопрос, когда в детсаду числится ребенок, фактически не посещающий дошкольное учреждение, но зачислить другого ребенка на его место нельзя.

По данным статистики, около 3% всех детсадовцев Самарской области (а это порядка 4,5 тыс. детей) занимают места в дошкольных образовательных организациях и не посещают их без уважительной причины. Иногда это бывает из-за того, что предоставленное место в детсаду не соответствует ожиданиям родителей или не устраивает их территориально.

Сейчас в случае длительного (более полугода) непосещения ребенком детского сада без уважительной причины, вопрос о его отчислении из детсада решается через суд. Однако это долго и трудоемко.

Одним из вариантов решения проблемы стал бы расширенный список оснований для отчисления детей из детсадов в случае непосещения без уважительных причин. Его нужно принять на законодательном уровне, считают депутаты. В связи с этим члены комитета решили направить в министерство просвещения РФ обращение, чтобы узнать позицию федерального министерства по этому поводу.