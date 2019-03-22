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ЖКХ и благоустройство Общество

Коммунальную аварию на ул. Льва Толстого планируют устранить к 10:00

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прорыв теплотрассы на ул. Льва Толстого в Самаре планируют устранить к 10:00 22 марта. Об это в Twitter сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Напомним, 21 марта, в Самаре произошло повреждение теплосети в районе дома №76 по ул. Льва Толстого. Без отопления остались 22 объекта, из них 11 — жилые дома.

"За ночь аварийными бригадами АО "ПТС" обнаружено новое место повреждения. Для устранения необходимо заменить 7 м теплотрассы под кабелями. По состоянию на 06:00 протолкнули первые 3 м трубопровода. Срок окончания работ ориентировочно до 10:00", - написал Владимир Василенко.

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