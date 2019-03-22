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Дорожное строительство Транспорт и связь

Разработан проект концессии по магистрали "Центральная"

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональные власти завершили подготовку документации для конкурса по концессии на строительство магистрали "Центральная" в Самаре. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров на заседании комитета по бюджету и финансам губернской думы.

Фото: Архив «ВН»

"Сейчас мы работаем над крупными стратегическими транспортными проектами, которые существенно повлияют на развитие Самарской области в ближайшей перспективе. В частности, это строительство участка магистрали "Центральная" длиной в 13 км (городская и загородная часть) от Ракитовского шоссе до Обводной дороги", - заявил Майоров. - Мы планируем в ближайшее время начать эту процедуру, документация у нас вся готова". 

Проезд по "Центральной" будет стоить от 79 до 237 рублей Проезд по "Центральной" будет стоить от 79 до 237 рублей
Как сообщает министерство транспорта и автодорог Самарской области, ориентировочная стоимость проезда по платному участку магистрали "Центральная" (от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары) составит 79 руб. для легкового транспорта и 237 руб. для грузовиков.

Напомним, в ноябре глава областного минтранса Иван Пивкин заявлял, что  частных инвесторов для магистрали "Центральная" определят в 2019 году.

"Финансирование на магистраль "Центральная" предусмотрено в размере 7,4 млрд руб., половину этих средств выделят из федерального бюджета. Мы рассчитываем в 2019 году найти частного инвестора и начать работы", - рассказывал тогда министр.

Торги на доработку и подготовку финансовой модели и проекта концессионного соглашения по магистрали объявлялись в августе прошлого года. Тогда  в конкурсе победило московское АО "Транспроект групп", предложившее выполнить работы за 3 млн руб. при начальной цене в 5 млн рублей. Результаты работы компания должна была передать заказчику в декабре 2018 года. На сайте госзакупок указывается, что исполнение контракта завершено.

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