Самарские парламентарии хотят освободить владельцев машин на газе от транспортного налога

Комитет Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи предложил освободить владельцев автомобилей, использующих исключительно природный газ, от уплаты транспортного налога. Таким образом парламентарии планируют стимулировать жителей региона к переходу на газомоторное топливо.

Для тех, кто владеет транспортом с битопливной системой (бензин и газ) депутаты предлагают предусмотреть уплату половины базовой ставки транспортного налога.

Законопроект решено направить в правительство Самарской области и прокуратуру Самарской области для замечаний и предложений. После чего депутаты вновь вернутся к его обсуждению.