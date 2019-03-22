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Законотворчество Власть и политика

Самарские парламентарии хотят освободить владельцев машин на газе от транспортного налога

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи предложил освободить владельцев автомобилей, использующих исключительно природный газ, от уплаты транспортного налога. Таким образом парламентарии планируют стимулировать жителей региона к переходу на газомоторное топливо.

Для тех, кто владеет транспортом с битопливной системой (бензин и газ) депутаты предлагают предусмотреть уплату половины базовой ставки транспортного налога.

Законопроект решено направить в правительство Самарской области и прокуратуру Самарской области для замечаний и предложений. После чего депутаты вновь вернутся к его обсуждению.

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