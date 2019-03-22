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Законотворчество Власть и политика

ПАСО инициирует внесение изменений в УПК РФ

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Палата адвокатов Самарской области выступила с инициативой о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс изменений, касающихся организации работы суда присяжных.

По словам председателя ПАСО Татьяны Бутовченко, предложение направлено на то, чтобы этот зарождающийся институт мог развиваться и совершенствоваться, так как "коллегия народных судей - это самый неангажированный суд ".

"Наше самарское сообщество, работая над этим вопросом, не имело целью расширение  прав адвокатов в данной сфере уголовного судопроизводства, - сообщила корреспонденту издания Татьяна Бутовченко. - Однако наше предложение нашло широкий отклик коллег из других регионов. В целях рассмотрения возможности формирования законодательной инициативы Палата адвокатов России сейчас обсуждает и собирает в один пакет также и другие предложения по этой теме".

Следующим шагом продвижения инициативы будет передача ее в соответствующий комитет Государственной думы.

В конец февраля 2019 г. Совет ПАСО решил направить президенту Федеральной палаты адвокатов РФ Юрию Пилипченко свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей.

Причиной принятия такого решения послужил проведенной анализ правоприменительной практики участия адвокатов в суде присяжных в Самарской области. Было установлено, что "за 16 лет, истекшие с момента внедрения в отечественное правосудие института присяжных заседателей, он зарекомендовал себя как наиболее независимый и гуманный орган уголовного судопроизводства. Количество оправдательных приговоров, рассмотренных коллегиями присяжных заседателей, стабильно в 10 раз превышает количество оправдательных приговоров, выносимых при рассмотрении уголовных дел иными составами суда.

Одновременно с увеличением числа головных дел, рассматриваемых коллегиями присяжных заседателей, сторона защиты отмечает факт противодействия вынесению (либо оглашению) оправдательного вердикта. Законность средств и методов такого противодействия, в том числе со стороны председательствующего в уголовном процессе, вызывает у защитников серьезное сомнение.

Как показывает сложившаяся практика, нарушения сосредоточены на негласном воспрепятствовании нормальному функционированию коллегии присяжных заседателей на этапах вынесения и оглашения вердикта.

Наиболее распространенным способом противодействия вынесению оправдательного вердикта является роспуск коллегии присяжных заседателей после вынесения в стадии ознакомления с ним председательствующего по делу судьи.

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