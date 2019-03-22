С 25 по 29 марта Самарская область присоединилась к всероссийской акции "Культурный минимум" - в честь Всемирного дня театра молодые жители региона вместе со своей семьей смогут бесплатно посетить различные театральные площадки.

Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр, смотреть постановки, получать новые эмоции и пищу для размышлений.

В этом году в акции участвуют 18 театральных площадок в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Кинеле, Похвистневе. Среди самых крупных - Самарский академический театр оперы и балета, Самарский театр юного зрителя "СамАрт", Самарский государственный институт культуры, драматический театр им. А.Н.Толстого, драматический театр "Колесо" имени народного артиста РФ Г.Б.Дроздова и другие.

Акция "Культурный минимум" - современное явление, позволяющее сформировать новое мнение о современном театральном искусстве в знаковый Год театра в нашей стране и объединить поколения.

Первая подобная акция прошла в 2018 г. и собрала 50 тыс. человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В прошлом году было задействовано более 3 тыс. культурных площадок в 67 субъектах России. В этом году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 тыс. человек.

В Самарской области мероприятия проводится Самарским союзом молодежи - территориальной общественной организацией Российского союза молодежи в Самарской области, департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области при поддержке Роскультцентра, Росмолодежи и участников Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".